„Viele Termine für den freiwilligen Corona-Test sind noch frei“, zieht der Linzer Bürgermeister Klaus Luger nach dem ersten Tag, an dem eine Online-Anmeldung möglich war, Bilanz. Aber immerhin 8440 Linzerinnen und Linzer haben sich am Feiertag bereits einen Testtermin gesichert. „Das sind 11 Prozent unserer Kapazität, damit liegen wir im Landesdurchschnitt.“ Der Krisenstab des Landes Oberösterreich vermeldete am Dienstag mehr als 71.000 Anmeldungen – inklusive der Stadt Linz, die auf ein eigenes Anmeldesystem setzt – zu den Massentests (Stand 14 Uhr).