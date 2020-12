Am 8. Dezember um 14.20 Uhr warfen drei noch Unbekannte zwei Böller auf eine Böschung in der Nähe eines Seniorenheimes in Bad Ischl. Dadurch entzündete sich der Boden und etwa 150 Quadratmeter fingen Feuer. Ein 55-jähriger Pfleger konnte die Unbekannten beobachten und rief die Polizei. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehren konnte ein Brandereignis in größerem Ausmaß verhindert werden.