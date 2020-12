Eigenartige Regeln

Fast wie Hohn mutet die Vorschrift an, dass der Skiunterricht nur für Personen aus einem Haushalt erlaubt ist. Weiters, dass nur Zusammenkünfte von nicht mehr als sechs Personen aus zwei Haushalten (Skilehrer und Kunden) erlaubt sind. Der Gedanke dahinter: Skikurse seien „Veranstaltungen“. „Nur Vater, Mutter und Kinder dürften daher in einen Kurs, doch das ist in der Praxis irrelevant, denn sie haben in der Regel ja völlig unterschiedliche Bedürfnisse“, sagt Abenthung.