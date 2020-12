In seinem Ansuchen an die Stadt wird das Unternehmen konkreter: Es gehe um die Gestaltung rund ums Hotel. Zudem sind Erdanker zur Stabilisierung des Turms am Grundstück angebracht. Die Stadt kann daher nur wenig mit der Fläche anfangen und entschied sich vergangene Woche im Senat für einen Verkauf. Beide Flächen sind Gewerbegebiet. Weil darauf eine Trafo-Station der Salzburg AG steht und unter beiden Grundstücken Leitungen verlaufen, wurde der Preis mit 355 Euro pro Quadratmeter recht gering geschätzt. Der Gesamtkaufpreis liegt bei 500.000 Euro.