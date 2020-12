Damit die beiden zumindest für den Schulalltag gerüstet sind, kam jetzt finanzielle Unterstützung durch den Verein „Burgenland hilft“. Obfrau Christ Prets und ihr Stellvertreter Dominik Orieschnig ist ganz wichtig, schnell und vor allem im eigenen Land zu helfen. „Gerade jetzt sind wir besonders gefordert. Die Pandemie hat viele Menschen in finanzielle Nöte gestürzt“, so Prets. Sie hofft, dass die Weihnachtszeit die Herzen und die Brieftaschen der Menschen öffnet: „Nur so können wir dort helfen, wo es nötig ist. “