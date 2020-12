Zu wilden Spekulationen führen Metallsäulen, die weltweit klammheimlich aufgestellt werden und genauso wieder verschwinden. Den Anfang machte ein Monolith in der Wüste des US-Bundesstaates Utah im November. Es folgten ähnliche Gebilde in den USA, in Rumänien, England, Deutschland, Norwegen, Spanien, Belgien sowie in den Niederlanden.