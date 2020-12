Sprengungen in Urfahr

Die Arbeiten für die A26-Tunnel nördlich in Urfahr starten ab morgen. Hier wird es in der Folge vorerst 2 Sprengungen pro Tag geben, später 3, in der Nacht keine. Wir berichteten bereits im August, dass der Linzer Westring um 100 Millionen teurer wurde. Bleibt es wenigstens dabei? Die aktuelle Anfrage ergab: „Eine Kostenerhöhung kann aufgrund der bisherigen Erfahrungen zum Tunnelbau derzeit nicht erkannt werden“, so die Asfinag.