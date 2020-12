In der Welt verlieren

Er ist übrigens der Schutzengel von Cinderella, die Kayla May Corbin tanzt. „Eine spezielle Erfahrung, ein Märchen in der Corona-Krise, in der wir gerade sind! Man kann sich in dieser Welt verlieren, die derzeit eigentlich gar nicht existiert. Das ist etwas unheimlich“, sagt Corbin.