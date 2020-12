Kanzler will, „dass wir gut durch die Weihnachtsfeiertage kommen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) selbst wandte sich am Dienstag mit einem Ausschnitt aus einem ORF-Interview an die Bevölkerung - und vor allem an jene, „die das Coronavirus nach wie vor nicht ernst nehmen“. Diese bat der Kanzler „sich die Situation in den Spitälern anzuschauen“. Seine große Bitte an all jene, die jetzt auf noch schnellere Öffnung drängen, sei, „Verständnis dafür zu haben, dass wir jetzt nur behutsam öffnen können“. Entscheidend sei, dass jeder seinen Beitrag leisten könne, indem die Maßnahmen im privaten Bereich mitgetragen werden. „Dort stammen die meisten Ansteckungen her“, so Kurz, der es als seine aktuell größte Sorge betrachtet, dass „wir gut durch die Weihnachtsfeiertage kommen“.