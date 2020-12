„Ich bin so verärgert über unser Gesundheitssystem!“ Mit diesen Worten wandte sich „Mister Ferrari“ Heribert Kaspar an die „Krone“. Weil er den Influenza-Impfstoff in acht Apotheken in Wien nicht bekam, wich er in Richtung SCS nach Vösendorf (Niederösterreich) aus. Dort wurde er aber wieder weggeschickt, obwohl der Impfstoff vorrätig war. Jedoch nicht für den Wiener, nicht gegen Bezahlung - sondern nur mit Meldezettel.