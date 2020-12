In der heute beginnenden Budgetdebatte in Eisenstadt steht das finanzielle Fundament des Landes in der Krise im Mittelpunkt. 1,4 Milliarden Euro betragen die Gesamtausgaben, das Budget 2021 ist Sicherheitsanker in schwierigen Zeiten. Die größten Ausgaben sind im Sozial- Gesundheits- und Bildungsbereich vorgesehen.