Ein Lebensretter bei Hochwassereinsätzen

Warum sich Zach so gut in dieser doch recht unbekannten Materie auskennt? Ganz einfach: Er ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach und 23-facher (!) steirischer Landesmeister im Zillenfahren, also jahrelang nahezu ungeschlagen in dieser Disziplin.