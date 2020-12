Was hatten wir heuer schon für Schlagzeilen über Richard Lugner. Der gesundheitliche Zustand des Opernball-Schrecks war ernst ... Aber zum Glück nicht so ernst, als dass er jetzt nicht seinen eigenen Weihnachtsbaum für sein Einkaufszentrum eigenhändig auf dem Stuhleck in der Steiermark hätte fällen können.