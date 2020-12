Während Dortmund am Dienstag in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg um den Gruppensieg kämpfte, wurde Stürmer Erling Haaland in seiner Heimat Norwegen mit einem Lokalpreis ausgezeichnet. Der 20-Jährige bekam als bisher jüngster Preisträger überhaupt den Bragd-Preis der Provinz Rogaland zugesprochen.