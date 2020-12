Begeisterung ist „gering“

Generell sei die Begeisterung unter den Polizisten, in der Leitstelle zu arbeiten, gering. Das liege unter anderem am neuen Einsatzsystem Elkos, das ja bekanntlich für einen holprigen Start sorgte, als auch daran, dass die Personalmisere bekannt sei. Nicht umsonst wurden vor zwei Jahren zwölf Absolventen der Polizeischule dorthin zwangsversetzt. Im Jänner 2021 ist es wieder so weit: „Da trifft es die nächsten“, sagt Resch.