In der Führungsriege des Kristallkonzerns Swarovski mit Sitz in Wattens in Tirol kommt es zu personellen Veränderungen: Helmut Swarovski, Urenkel von Firmengründer Daniel Swarovski, wird sich nach 50 Jahren aus der Konzernführung zurückziehen. Er ist eines jener Familienmitglieder, die sich mit den jüngsten Entscheidungen von Swarovski-CEO Robert Buchbauer nicht einverstanden zeigen. Sein Nachfolger wird Tyrolit-Chef Christoph Swarovski.