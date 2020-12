Düngemittel, Müllprobleme und Schweine im Verdacht

Behördenvertreter vermuteten mögliche Komplikationen mit chemischen Zusätzen in Düngemitteln, während Bewohner auf Probleme mit Müll und verwilderten Hausschweinen hinwiesen. Laut den Lokalbehörden überträgt sich die mysteriöse Krankheit nicht von Mensch zu Mensch. Doch auch am Dienstag fanden sich wieder Dutzende Bewohner in den Krankenhäusern der Stadt ein.