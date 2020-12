Eine Corona-Quarantäne des ehemaligen Weltmeisters Gary Anderson führt zu kurzfristigen Änderungen bei der Darts-WM in London. Der 49-jährige Schotte befindet sich derzeit in Isolation, nachdem er Kontakt zu einer positiv auf das Virus getesteten Person gehabt hatte. Dies teilte der Weltverband PDC am Dienstag mit. Statt wie geplant am 20. Dezember soll „The Flying Scotsman“ nun am 23. Dezember erstmals im Alexandra Palace antreten.