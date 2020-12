Höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei Toten in Kärnten

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Toten beträgt derzeit 7,6 - das heißt, dass in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner 7,6 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben sind. Deutlich am höchsten ist dieser Wert weiterhin in Kärnten, hier beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Todesfälle 18,5.