Nach den heftigen Schneefällen am Wochenende in Osttirol und Teilen Nordtirols, hat sich die Wetterlage zum Wochenstart etwas beruhigt. Doch von Entwarnung kann keine Rede sein: So bleibt die Lawinenwarnstufe in Osttirol nach wie vor auf „4“. In Nordtirol war die Gefahr verbreitet erheblich (Stufe drei). Die Brennerstraße musste in einem Abschnitt wegen Hangrutschungen gesperrt werden.