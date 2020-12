Stürmer Mamoudou Karamoko wird Fußball-Bundesliga-Tabellenführer LASK in den letzten vier Pflichtspielen dieses Jahres und damit u.a. auch am Donnerstag im letzten und bedeutungslosen Europa-League-Gruppenspiel bei Rasgrad fehlen. Wie die Linzer am Dienstag mitteilten, zog sich der 21-jährige Franzose im OÖ-Derby gegen Ried (3:0) am vergangenen Sonntag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und fällt damit „mehrere Wochen“ aus.