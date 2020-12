Die kommende Saison beginnt wohl Anfang März, die Vorbereitung darauf darf gemäß MLS-Vorgaben erst sechs Wochen davor aufgenommen werden. In dieser Zeit will Struber die Basis für ein erfolgreicheres Abschneiden als im Vorjahr legen. „Dazu braucht es aber Kaderqualität in der Spitze und in der Breite. Da wollen wir Veränderungen anstreben, mit dem Wissen, dass es durch den Salary Cap nicht so easy und locker wie in Europa ist. Wir wollen nicht Unmengen an Geld ausgeben und ins Blaue investieren, sondern genau hinschauen, welche Spieler hungrig genug sind, unseren Weg mitzugehen.“ Ob Kicker aus Österreich und im Speziellen von Red Bull Salzburg oder Partnerclub Liefering nach New York gelotst werden könnten, ließ Struber offen und meinte lediglich: „Wir haben auch Spieler aus Österreich im Blick.“