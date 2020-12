Einen Schaden in Millionenhöhe soll eine organisierte Betrügerbande in Wien verursacht haben. Die Täter melden sich seit 2018 bei vorwiegend älteren Opfern, geben sich als Polizisten aus und ergaunern Geld und Wertgegenstände. Nach einem Mitglied der Bande, einem 35-jährigen Türken (Bild), der als „Abholer“ der Beute fungierte, wird nun per Foto und europäischem Haftbefehl gefahndet, berichtete die Polizei am Dienstag.