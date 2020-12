US-„First Lady“ Melania Trump hat Kritik für die Enthüllung eines neuen Pavillons am Tennisplatz des Weißen Hauses mitten in einer Eskalation der Corona-Krise geerntet. In Reaktionen bei Twitter wurde unter anderem auf die Zahl der Corona-Toten sowie überfüllte US-Krankenhäuser verwiesen. Trump hatte am Montag ein Foto von dem weißen Gebäude veröffentlicht. Zuvor gab es neben dem Tennisplatz nur eine Art Unterstand.