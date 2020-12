Mit ihren Kids derzeit in Deutschland

Momentan lebt Heidi Klum mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz sowie Leni, Lou, Henry und Johan in Deutschland, weil sie in Berlin gerade die neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ dreht. In dieser Zeit bekommen die vier Kids Heimunterricht - allerdings zu amerikanischer Zeit. „Als ich beschloss, es könnte eine Möglichkeit sein, dass ich die Show in Deutschland drehe, habe ich meine Kinder gefragt und gesagt: ,Ist das überhaupt etwas, was ihr euch vorstellen könnt? Weil wir für eine ganze Weile dort bleiben müssten.‘ Sie wollten alle fahren, weil wir im Haus festsaßen“, verriet Klum.