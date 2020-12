Auch auf Tour hätten die Kinks mehr verdienen können, doch nach einem Streit bei den Aufnahmen zu einer TV-Show galt für sie von 1964 bis 1969 ein Auftrittsverbot in den USA. „Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One“ markierte die Wende. „Die Platte steht für Freiheit und unsere Rückkehr nach Amerika“, sagt Davies. „Es war eine befreiende Zeit für uns.“ Zum 50. Jubiläum wird das Album, das nie einen „Part Two“ bekam, in mehreren umfangreichen Neuauflagen wiederveröffentlicht. Prachtstück ist eine Deluxe Edtion auf drei CDs mit zahlreichen Bonustracks und einem schönen Begleitbuch.