Während der Damen-Weltcup am vergangenen Wochenende aufgrund der Schneemassen in St. Moritz zwangsweise pausieren musste, wird auf FIS-Ebene fleißig gefahren. Am Pass Thurn fanden am Dienstag gleich zwei Slaloms statt - bei denen die Vorarlbergerinnen zumindest teilweise vorne mitmischen konnten.