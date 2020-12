Polizeilichen Angaben zufolge sind insgesamt fünf Personen vom Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend drei Personen zur medizinischen Abklärung in das Uniklinikum Salzburggebracht worden. Der 60-Jährige hatte gegenüber den Beamten erklärt, dass er die Zigarettenreste seines Aschenbechers am frühen Morgen in den Kunststoffkübel am Balkon ausgeleert hatte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei das Feuer wegen der Zigarettenreste in dem Kübel ausgebrochen, stellten Brandermittler und ein Brandsachverständiger fest. Der Schaden wurde mit einem fünfstelligen Eurobetrag beziffert.