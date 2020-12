Ein Zeuge hatte am späten Abend in der Breitenseer Straße im Bezirk Penzing laut eigenen Angaben drei Personen dabei beobachtet, wie diese auf einer Baustelle auf einen Kran kletterten, und daraufhin die Polizei alarmiert. Tatsächlich trafen die Beamten gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände einen 25 Jahre alten Mann an, so Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag. „Nach ersten Erhebungen musste davon ausgegangen werden, dass der 25-Jährige eine der Personen war, die auf den Baukran kletterten“, berichtete die Sprecherin.