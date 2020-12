Die argentinische Senatorin Norma Durango hat die Schaffung einer 1000-Peso-Banknote (rund zehn Euro) mit dem Konterfei des in der Vorwoche verstorbenen Fußball-Idols Diego Maradona angeregt. Auf der Rückseite soll auch Maradonas in die Sportgeschichte eingegangene „Hand Gottes“ zu sehen sein. Durango präsentierte am Montag ihr Projekt dem Oberhaus.