Der Vorfall spielte sich kurz nach 13 Uhr in der Vorgartenstraße im Bezirk Leopoldstadt ab. Der verdächtige Pole bedrohte die Angestellte mit dem Paintballmarkierer - als Grund gab er später gegenüber den Polizisten an, dass er der 59-jährigen Frau Angst habe einjagen wollen, „da er dachte, dass die Frau die Mutter eines Bekannten sei, welcher ihm noch viel Geld schulde“, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag.