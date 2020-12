Morgan, bekannt aus Sendungen, wie „Britain‘s Got Talent“ - eine Art britische “Star-Mania“ - fällt auf Twitter nicht zum ersten Mal mit Kritik an Özil auf. Der bekennende Fan der “Gunners“ schrieb am Montag: „Wirkliche Arsenal-Fans stehen nicht hinter dir. Du bist unser Paul Pogba - absolut überbezahlt, bringst viel zu wenig Leistung und überhöhst die Bedeutung von dir in einem schockierenden Ausmaß.“ Özil antwortete seinerseits mit Humor: „Piers, bist du immer noch sauer wegen letztem Mal? Es wirkt, als wärst du nicht der größte Fan von Weltmeistern. Ich wünschte, du könntest Dinge so gut sehen wie du Dinge hörst.“