In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand Dienstag 9.30 Uhr) 2377 Neuinfektionen gemeldet worden - zum Vergleich: Am vergangenen Dienstag waren 3033 Neuinfizierte verzeichnet worden. Die Zahl der Todesopfer ist hoch und stieg erneut über 100: 105 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben seit gestern.