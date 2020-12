„Lazio oder Brügge?“ ist die große Frage, die in den Spielen um 18:55 Uhr zu klären ist. In der Gruppe F, in der Borussia Dortmund bereits als Aufsteiger feststeht, würde Lazio Rom im Heimspiel gegen Brügge schon ein Remis reichen, die Belgier würden die Römer nur mit einem Sieg noch von Platz zwei verdrängen. Im anderen Spiel trifft Dortmund in St. Petersburg auf Zenit. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.