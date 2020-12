Dujmovits zog sich bei einem Trainingssturz am Kreuzbergpass in Südtirol eine Ellbogenluxation sowie einen Bändereinriss im linken Arm zu. Das ergab eine Untersuchung am Montag in der Privatklinik Wien-Döbling. Bei plangemäßem Heilungsverlauf sollte jedoch ein Antreten der 33-jährigen Burgenländer beim dritten Saisonrennen am 9. Jänner 2021 in Scuol, wo ebenfalls ein Parallelriesentorlauf gefahren wird, möglich sein. Die 28-jährige Kärntnerin Schöffmann wird bei diesem Rennen in der Schweiz auf jeden Fall in den Weltcup zurückkehren.