Der erste Einkaufstag nach dem harten Lockdown sorgte am Montag für weniger Kundenansturm als im Vorfeld befürchtet, doch vor allem in Einkaufszentren und vor einzelnen Geschäften von Einkaufsstraßen - wie der Mariahilfer Straße - kam es zu langen Warteschlangen. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will sagte, die Branche erwarte, dass das Geschäft am Dienstag etwas stärker anzieht und der Andrang zunimmt.