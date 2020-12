Weiterer Meter Neuschnee in Bergen erwartet

Am Dienstag wird bereits die nächste Niederschlagsfront erwartet. Italien-Tief „Yvonne“ löst „Xunav“ ab und könnte in den Bergen bis zu 100 Zentimeter Neuschnee mit sich bringen. „So eine Serie an Tiefdruckgebieten ist zuletzt zur Jahrhundertwende aufgetreten“, so Gerhard Hohenwarter von der ZAMG.