Am Sonntag vor einer Woche hatten sich die Caps in Klagenfurt mit 5:4 nach Verlängerung durchgesetzt, am Montag gelang den „Rotjacken“ die Revanche. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Manuel Ganahl, der im Konter und nach idealem Zuspiel von Thomas Hundertpfund Caps-Torhüter Bernhard Starkbaum keine Chance ließ.