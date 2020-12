„Leider hat der Eigentümer des Hauses die Schließung des Hotels beschlossen“, sagt Vida-Landesgeschäftsführer Thomas Berger über das Austria-Trend-Hotel-West in Wals. „Hintergrund ist, dass das Geschäft seit der Krise zum Erliegen gekommen ist und die Perspektiven in der Hotellerie, wo die Gäste mit dem Flugzeug anreisen, sehr schlecht sind“, so der Gewerkschafter. Die 22 Jahre alte Immobilie in der Innsbrucker Bundesstraße gehört der Center Hotelbetriebs GmbH mit Büros in Salzburg und Wien. Dort wollte man sich am Montag nicht zu dem Rückzug äußern.