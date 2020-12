Das IOC stellte vorerst alle finanziellen Zuwendungen für das NOK von Weißrussland ein. Nur die Zahlungen an die Athleten für die Vorbereitung auf Olympia in Tokio und die Winterspiele 2022 in Peking sollen weiter fließen und direkt an die Sportler gehen. Eine Reihe weißrussischer Athleten hatte sich gegen Lukaschenko gestellt. Hunderte hatten einen offenen Brief unterschrieben - gegen den „letzten Diktator Europas“, wie Gegner den Machthaber nennen.