Ein negativ ausgefallener PCR-Test hat die Einsatzchancen von Gregor Schlierenzauer bei der Skiflug-WM am kommenden Wochenende in Planica erhöht! „Die positiven Signale der vergangenen Tage und die wiederkehrende Energie haben sich in den heute durchgeführten Tests bestätigt“, schrieb Schlierenzauer auf seinem Blog. „Meine Herz-Lungenfunktion ist wie sie sein soll, auch der PCR-Test ist negativ ausgefallen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist die Erleichterung enorm groß!“