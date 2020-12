Hunger, Delogierung, Zukunftssorgen

So weit war heuer auch Bernhard H. aus der Steiermark: Ihn brachte Corona in akute Not. Schon zuvor hatte sich bei ihm als Folge von Kurzarbeit ein bedrohlicher Mietrückstand angehäuft. Und dann erfuhr er, dass er seinen Job als Koch komplett verliert - und auch noch aus seinem gemieteten Haus sofort ausziehen muss. Bernhard machte sich Sorgen, was diese Lage auch mit seiner psychisch kranken Lebensgefährtin machen würde. „Ich wusste nicht mehr, wie ich das Leben so schaffen kann“, erinnert er sich.