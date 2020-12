Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Winter-WM. Die Gruppenzweiten müssen in die Play-offs um noch drei WM-Tickets mit den beiden besten noch nicht qualifizierten Gruppensiegern aus der Nations League. Die Qualifikation wird im kommenden Jahr im März, September (jeweils mit drei Spieltagen), Oktober und November (jeweils zwei Spieltage) gespielt. Die Play-offs finden im März 2022 statt. Die Katar-WM war wegen der Hitze im Sommer am Persischen Golf von der FIFA in den Winter verlegt worden.