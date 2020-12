Die TV-Milliarden werden künftig etwas gleichmäßiger unter den 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga verteilt! Bei der Neuregelung des Verteilerschlüssels der rund fünf Milliarden Euro an Vermarktungs-Einnahmen wolle die Deutsche Fußball Liga (DFL) in den kommenden beiden Saisonen vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie abfedern, sagte Liga-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag in Frankfurt am Main.