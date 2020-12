Auch Anti-Atom-Kämpfer und Ministerin Köstinger entsetzt

„Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, was die beiden da an Öko-Unsinn verzapfen“, hatte zuvor bereits GLOBAL-2000-Anti-Atom-Kämpfer Reinhard Uhrig über Androsch‘ Aussagen gewettert. Und Ministerin Köstinger zeigte sich entsetzt, mit welcher Sorglosigkeit hier über die gefährlichste Energieform geplappert werde. „Wir in Österreich kämpfen mit aller Kraft gegen diese Technologie wie die Atomruine von Mochovce an. Und dann setzt sich eine Spitzenvertreterin hin und gibt so etwas von sich.“ Für die Ministerin ist jedes AKW eines zu viel und ein potenzielles Sicherheitsrisiko.