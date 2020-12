„Sieg, egal gegen wen!“

Am Feiertag geht’s gleich weiter, auswärts in Wien warten die Timberwolves. Dragsic ist überzeugt, dass seine Jungs bereit sind. „Wir haben diese Saison eine total andere Energie in der Truppe - und wirklich viel Qualität. Auch im Gesamtverein, was die Jugendarbeit angeht, denken jetzt alle in die gleiche Richtung. Und in der Bundesliga spielen wir auf Sieg - egal wo und egal gegen wen!“