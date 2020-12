Die rechtliche Basis für das neue Besoldungssystem wird diese Woche im Landtag gelegt. 2021 müssen sich die Orte dann die Frage stellen: Mehr zahlen auf Kosten anderer Projekte oder sparen und die Mitarbeiter verärgern? In Eisenstadt will man die Landtagssitzung abwarten und sich dann mit der Personalvertretung zusammensetzen. Auch in Oberwart will man sich noch nicht festlegen. „Natürlich sollen die Mitarbeiter gutes Geld für gute Arbeit erhalten, aber es muss auch leistbar sein“, sagt Stadtchef Georg Rosner (ÖVP). Ein klares „Ja“ zum Mindesteinkommen gibt es von Bürgermeister Werner Friedl (SPÖ) aus Zurndorf. Er hoffe, dass das der Gemeinderat auch so sehe. In Neusiedl am See ist Stadtchefin Elisabeth Böhm (SPÖ) ebenfalls auf die Zustimmung der anderen Parteien angewiesen. „Das sollten uns die Mitarbeiter schon wert sein“, so Böhm. Skeptisch reagiert der Jennersdorfer Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES). Man werde es sich gut überlegen müssen, ob man sich das nach den Corona-bedingten Einbußen leisten könne. Die Mehrkosten schätzt er auf rund 100.000 Euro pro Jahr.