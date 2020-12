Romeo Schermann ist eigentlich Chef einer Plakatwerbefirma. Vor mehr als sechs Jahren ist der Unternehmer aber auch noch anderwärtig auf den Geschmack gekommen. Köstlicher Kaviar hat es ihm angetan. In seinen Teichen in Mariasdorf schwimmen Hunderte sibirische und russische Störe sowie Alpino-Sterlets. Schermanns natürliche, nachhaltige Zucht bringt neben ausgezeichneten Fischfilets vor allem feinen (auch weißen) Kaviar hervor – eine Seltenheit in Österreich. Die Spezialitäten aus dem Südburgenland beeindrucken Kenner auf der ganzen Welt. Bei Blindverkostungen mit Spitzenköchen – egal, ob aus Frankreich oder Norwegen – liegt die exquisite heimische Delikatesse stets im Spitzenfeld.