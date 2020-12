Wer an Podersdorf denkt, denkt meist an Wellen und Surfbretter. Die größte Tourismusgemeinde des Burgenlandes will sich aber noch breiter aufstellen, um bestehenden Gästen etwas Neues zu bieten und neue Besucher anzulocken. Auf 18.000 Quadratmetern entsteht im Strandbad eine Familien-Erlebniswelt, die als österreichweit einzigartig gilt. Unter anderem sind Großinstallationen in Form einer Seerose und eines Vogelpaares, eine interaktive Wasserwelt, eine 40 Meter lange Kugelbahn und eine 57 Meter lange Motorik-Kletterstrecke vorgesehen. Das Highlight darunter sind die außergewöhnlichen Holzkonstrukte, für die allein 1,5 Millionen Euro veranschlagt sind. „Es zählt mit Sicherheit zu den attraktivsten Projekten, die wir in unserer langjährigen Firmengeschichte errichtet haben“, schwärmt Wolfgang Wild von der steirischen Firma Almholz, welche den Auftrag erhielt.