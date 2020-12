Bürgermeister Karl Petritz und die weiteren Gemeinderatsmandatare haben einige Beschlüsse gefasst, die es 2021 – auch nach der Gemeinderatswahl in eventuell anderer Besetzung – umzusetzen gilt. Ob Petritz selbst, der seit 1985 Bürgermeister ist, noch einmal antritt, will er noch offen lassen, seine ÖVP rechnet hingegen fix damit. Ungeachtet dessen wird gearbeitet: Geplant sind Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Gemeindeamt und Rüsthaus, Volksschule, Café beim Tennisplatz, Buffet am Goggausee. „Beim See wollen wir auch neue Terrassen errichten, ein Plateau, das für Veranstaltungen dient“, erklärt Petritz.